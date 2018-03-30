Настя Балинская всерьез беспокоится о своем физическом состоянии

У меня подозрение на сотрясение мозга. Был конфликт у нас с Лерой на Островах, я запустила в нее пластиковым пакетом от сока, а она запустила в меня стеклянной банкой, потом стеклянным стаканом, потом она попала целым кокосом мне висок. На протяжении этих двух недель у меня очень сильно болит голова. После инцидента, в течении нескольких дней, меня тошнило. Сейчас, все эти дни в Москве я чувствую дикую слабость, завтра поеду к врачу, буду ждать его вердикт.В самой потасовке виноваты, конечно, обе. Но, если бы Лера бросила кокос чуть под другим углом, то все закончилось бы гораздо плачевнее. Я считаю, что четыре часа посидеть в одном закрытом помещении с Сорокой – это не наказание. Все-таки это неправильно. Лучшее наказание для Леры, я думаю, было бы продолжать жить со мной в одном коллективе.