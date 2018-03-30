Не упокоенный: тело Мавроди брошено в морге

По данным СМИ, тело величайшего основателя «МММ» Сергея Мавроди оказалось брошено в морге. Уже четверо суток за покойником никто не пришел, сообщает Mash. Смерть знаменитости наступила 26 марта 2018г. в результате острой сердечной недостаточности.

По предварительным данным, бесславный конец «великого махинатора» объясняется давним пристрастием к алкоголю. В результате зависимости в семье Мавроди произошел серьезный конфликт. Брат запретил погребение покойного на территории семейного захоронения, а бывшая жена отказалась даже присутствовать на опознании.

Если за телом так никто и не придет, похороны будут оплачены государством.