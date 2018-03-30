«Некому работать»: в ОРДО жалуются на нехватку врачей

На территории ОРДО очень остро стоит проблема нехватки медицинских работников.

В ходе своего визита в оккупированного поселка Новый Свет главарь «ДНР» Александр Захарченко пообщался с местными жителями.

Так, работник Старобешевской ТЭС отметил: «Сейчас наши работники, чтобы сдать анализы, пройти флюорографию или обратиться к профильному специалисту должны ехать в районный центр в Старобешево. Также и наши пенсионеры, и жители поселка. Наша больница, которая здесь осталась, имеет статус семейной амбулатории — это два врача семейных и все. По детским врачам остался один педиатр, и то предпенсионного возраста».

Главарь боевиков ему ответил на это, что дефицит медиков — это общая проблема оккупированной территории.

Захарченко отметил: «Не только вам не хватает 390 высококлассных специалистов. А спросите — сколько у нас не хватает высококлассных врачей на республику? Это тысячи. Некому работать. Вы сами сказали — предпенсионного возраста».

Кроме того. одна из местных жительниц заявила, что ей отказали в скорой помощи сделать анализы для ребенка: «Старобешевская центральная районная больница. Нам сказали, что такого вообще в ДНР нет, они сказали — только в Российской Федерации».

Еще один мужчина рассказал, как делал операцию на ногах ребенку с инвалидностью: «Обратились в Старобешево, в Старобешево направили в Донецк, в детскую областную клиническую. Нас там погоняли. Я, как отец дочери, возил ее — то с первого этажа, то на третий, то на четвертый бегали. Короче, нас оттуда пинками выгнали назад сюда и пришлось делать операцию в Старобешево. Этот хирург звонит в Донецк: „Что ж вы делаете?! Мы ж направили! — Нет, мы не имеем права, делайте сами“. Так и сказали нам».