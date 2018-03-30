Нелли Ермолаева не разделяет мнение пар «чайлдфри»

Все чаще стала наблюдать за парами Childfree. Семья, которая не хочет заводить детей! Короче, муж и жена всецело принадлежат только друг другу, и любовь разделяется только на них двоих, благодаря чему, как говорят чайлдфри, эта любовь не претерпит изменений даже через годы. Разговаривала с одной девушкой недавно, и она прям уверено говорит:«Зато никто не плачет, не шумит, не мешает личным отношениям по ночам! Мне нужно мое личное время и свобода!»Хм. Я конечно не разделяю такую позицию! Ну это же неполная семья получается?! Как раз-таки радость и счастье приходит в семейную пару вдвойне с появлением малыша. Проще говоря, люди боятся ответственности и «связанных рук»? Когда вас становится трое - жизнь продолжается! Да, конечно, теперь будет все иначе, но вы не в тюрьме! Также можно наслаждаться жизнью, путешествовать с бебиком, гулять, совершать дела и работать. Если конечно свобода, гульки важнее, чем комочек вашей любви, то тогда застрелите меня! А, я не написала про возрастной диапазон! Таким парам за 30 уже. Это не 23-ех летние ребята, которые встают на ноги и думают про квадратные метры!