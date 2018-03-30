Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Международная террористическая организация «Исламское государство» практически уничтожена, ввиду чего США вскоре выведут свои войска из Сирии. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время своего выступления в Огайо.«Мы вытряхиваем остатки духа из ИГИЛ. И покинем Сирию очень скоро. Пусть другие займутся этим вопросом. А мы очень скоро оттуда уйдем», — сказал Дональд Трамп.Это обещание весьма удивило Пентагон и Государственный департамент США. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт на просьбу прокомментировать слова президента ответила, что ей неизвестны какие-либо изменения относительно действий американской армии на территории Сирии.Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Майкл Антон предоставить комментарии по данной ситуации отказался.Слова Дональда Трампа противоречат также его собственным заявлениям: неоднократно президент говорил о необходимости исключить любые временные рамки относительно военных операций США. По его мнению, они позволяют врагам американской нации координировать свои действия и «затихать» на время проведения военных кампаний.