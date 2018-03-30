«Новичок» тут ни при чём: дочь Сергея Скрипаля резко пошла на поправку и заговорила

Дочь британского агента Сергея Скрипаля, пострадавшая от отравления в Великобритании, резко пошла на поправку. Состояние Юлии Скрипаль значительно улучшилось.

Как сообщают врачи окружной больницы, в которой проходит лечение Юлия Скрипаль, она уже находится в сознании и даже разговаривает с медицинским персоналом. Медики пока не дают прогнозов, как отравление скажется на организме пациентки в дальнейшем. Сам Сергей Скрипаль пока находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщает ren.tv.

В связи с этим эксперт Игорь Никулин, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН заявил, что Скрипалей отравили вовсе не нервно-паралитическим газом «Новичок».

Примененное вещество никак не может относиться к нервно-паралитическим газам, отмечает эксперт, такие вещества убивают практически мгновенно, сообщает РИА.

Во-первых, тот факт, что особо высокую концентрацию вещества британские детективы нашли на входной двери дома Скрипалей лишь подтверждает, что это никак не «Новичок». Ведь после выхода из дома Сергей и Юлия в течение долгого времени прогуливались по торговому центру и посещали ресторан и только потом были обнаружены в тяжелом состоянии на скамейке.

Во-вторых, быстрое выздоровление Юлии Скрипаль напрямую отвергает версию о применении нервно-паралитического вещества. После такого не выживают.