ОБСЕ планирует открыть базы в Донбассе на границе с Россией

СММ ОБСЕ рассматривает возможность открытия патрульных баз вблизи границы ОРДО и России.

Первый заместитель главы СММ Александр Хуг, выступая перед журналистами в оккупированном Донецке отметил: «Специальная мониторинговая миссия планирует расширить свое присутствие как на линии соприкосновения, так и в отдалении от нее. В частности, мы планируем открыть передовые патрульные базы вблизи границы с Российской Федерацией».

По его словам, патрульные базы миссии могут появиться в оккупированном Новоазовске либо Амвросиевке.