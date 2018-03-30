Охранявшее «Зимнюю вишню» ЧОП самоликвидировалось

Отвечавшее за безопасность в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» частное охранное предприятие «Центр защиты» самоликвидировалось вскоре пожара, унесшего жизнь 64 человек, передает РИА Новости.

Сотрудник ЧОПа Сергей Антюшин является фигурантом уголовного дела, возбужденного по факту ЧП, — его подозревают в том, что он отключил систему оповещения о пожаре вскоре после ее срабатывания.

Фактически «Центр защиты» ненамного опередил события. «Если бы ЧОП не ликвидировался сам, Росгвардия забрала бы лицензию через суд, все документы были уже готовы», — написал в Twitter советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

Напомним, в общей сложности по делу о пожаре в «Зимней вишне» арестованы пять подозреваемых. Задержаны гендиректор компании — собственника здания сгоревшего ТЦ Юлия Богданова и начальник инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова.