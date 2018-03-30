Оператору свалки под Волоколамском пригрозили уголовным делом

Исполняющий обязанности главы Волоколамского района Подмосковья Андрей Вихарев предупредил, что оператор мусорного полигона «Ядрово» может быть привлечен к уголовной ответственности.

«Мы на штабе договорились с общественниками, что сегодня в 14:00 в присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне ''Ядрово'', чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», — цитирует чиновника телеканал «360».

Вихарев напомнил, что проведенные ранее областным министерством экологии проверки выявили «существенные нарушения в работе полигона», за которые также будет наказан оператор. По его словам, постановление будет вынесено сразу по нескольким статьям.

При этом первый заместитель министра здравоохранения Московской области Владимир Ящук заверил, что зловоние, исходящее от свалки «Ядрово» не оказывает влияния на здоровье жителей Волоколамска.

«В запахе нет ничего приятного», — подтвердил он, но тут же добавил, что для признания ситуации угрожающей здоровью людей и вывоза их из города хотя бы у одного обратившегося к врачам местного жителя должны быть зафиксированы слезотечение и бронхорея в единовременном проявлении. Таких симптомов медики пока ни у кого из волоколамцев не выявили, приводит доводы Ящука «Интерфакс».

«Понимаю, что вы хотите услышать от меня другие вещи, — сказал министр жителям Волоколамска. — Но официальные данные наблюдений, заключения экспертиз не говорят о том, что мы с этим сталкиваемся».

Глава подмосковного минздрава уточнил, что неприятный запах с мусорного полигона может влиять на рецепторы слизистой в полости рта, но это влияние не является отравлением и не провоцирует обострения хронических заболеваний.

Кроме того, напомнил Ящук, в зимне-весенний период болезни «в любом случае обостряются», поэтому людям, страдающим от слезотечения и раздражения слизистых оболочек (а на эти симптомы жалуются многие волоколамцы), обращаться к врачам.