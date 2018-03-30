Основателя «МММ» похоронят на деньги вкладчиков

Основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди похоронят на деньги вкладчиков, сообщил в пятницу адвокат Александр Молохов.
По его словам, у покойного бизнесмена были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Организацию похорон взяла на себя его бывшая жена, а оплатили церемонию участники очередной пирамиды Мавроди «МММ-2011».
По словам юриста, похороны, скорее всего, пройдут в субботу, 31 марта, однако он не стал уточнять, где именно.
Что стало причиной смерти Мавроди, официально не сообщается. По данным СМИ, у бизнесмена случился сердечный приступ.
Мавроди известен как организатор крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды МММ, жертвами которой в начале 1990-х годов стали от 10 до 15 миллионов вкладчиков. В 2003 году он был арестован и приговорен судом к 4,5 годам лишения свободы за мошенничество.
Мавроди вышел из тюрьмы в 2007 году. Впоследствии он объявил о запуске новых проектов «МММ-2011» и «МММ-2012».Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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