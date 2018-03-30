Первый поцелуй Меган Маркл: как, когда и с кем это было

Меган Маркл и Джошуа Силверштейн

О своем первом поцелуе Меган Маркл рассказала еще пять лет назад в одном из телеинтверью. Тогда она даже не была знакома с принцем Гарри и запретных тем для разговора для нее не существовало. Меган поведала, что первым парнем, с которым она поцеловалась, был актер Джошуа Силверштейн.

Мне было 13 лет. Мы были в детском лагере, и я его поцеловала,

— вспомнила она.

Джошуа Силверштейн

В преддверии свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, когда любая подробность их личной жизни вызывает у публики повышенный интерес, издание The Daily Mail обратилось за комментарием к Силверштейну, который сейчас счастливо женат и воспитывает в браке двоих детей.

Мы проводили вместе каждый день, много болтали по телефону, держались за руки и целовались. Мы с Меган ровесники, поэтому полагаю, что мне было 13 или 14 лет. Я не помню сам поцелуй, но знаю, что я был первым парнем, которого она поцеловала. Она была очень милой и доброй,

— рассказал он.

Силверштейн поведал, что в 1983 году вместе с Меган они были в летнем театральном лагере при местной церкви, где и начались их отношения. Вместе они сыграли в пьесе, но после лагеря их роман закончился. Новости о свадьбе своей бывшей девушки с членом британской королевской семьи Силверштейн, по его словам, очень обрадовался.

Я счастлив за нее. Она очень умна и у нее, что называется, есть голова на плечах. Я очень рад тому, что ее мечты сбылись. Здорово, что у кого-то, с кем я общался в прошлом, все так удачно сложилось,

— заключил он.

Меган Маркл