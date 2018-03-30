Песков ответил на вопрос о новых санкциях поговоркой

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уклонился от прямого ответа на вопрос о введении ответных санкций в отношении западных стран, которые решили выслать российских дипломатов после обвинений Великобритании в адрес России в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Песков заявил: «Утро вечера мудренее» (цитата по Life).

Об ответных мерах за высылку дипломатов ранее объявил глава МИД РФ Сергей Лавров, однако тогда речь шла лишь о США: 26 марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов и закрытии российского генконсульства в Сиэтле, в качестве ответных мер Россия высылает 60 сотрудников американской дипмиссии и закрывает генконсульство США в Санкт-Петербурге.