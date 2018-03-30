Показ новой серии «Простоквашино» и КВН отложили из-за кемеровской трагедии

В связи с гибелью 64 человек при пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» решено отложить премьеру первой серии продолжения мультфильма «Простоквашино» и отменить показ игры Высшей лиги КВН в воскресенье, 1 апреля.

Первый канал подтвердил внесение изменений в сетку вещания, обусловленное трагедией в Кемерово. По программе 1 апреля в 22:30 в эфир должен был выйти выпуск Высшей лиги КВН, однако вместо него покажут программу «Русский ниндзя», указано на сайте телеканала. В его пресс-службе подтвердили, что в сетку действительно внесены изменения, коснувшиеся программ юмористического характера.

Как сообщили RNS в «Союзмультфильме», перенос премьеры нового «Простоквашино» — это реакция на то, «что происходит вокруг». Вместо запланированного срока — 1 апреля — показ первой серии мультфильма состоится во вторник, 3 апреля.

В продолжении «Простоквашино» появятся новые герои — грызун Тама-Тама и сестра Дяди Федора Вера Павловна. По поводу последней пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку сценаристов: у сестры Дяди Федора не может быть отчества Павловна, поскольку их отца зовут Папа Дима (его имя — Дмитрий Свекольников — упоминается в мультфильме «Трое из Простоквашино» и книгах Эдуарда Успенского).

Директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев сегодня признал, что с отчеством Веры Павловны допущена ошибка, но исправлять ее не планируется.