Pornhub внес российский город в особый список, обещав наградить уникальными привилегиями

Один из популярных порносайтов Pornhub запустил необычную интерактивную схему поиска «премиум-мест», чьи названия намекают на секс. В списке победителей уже оказался оренбургский город Гай, обозначенный организаторами как Gay.

Теперь его жители, и жители подобных «премиальных» населенных пунктов, попавших на карту, смогут получить обещанный приз – свободный доступ к премиум-аккаунту. Такая награда, по мнению Pornhub, станет небольшой компенсацией для горожан за «издевательства» над двусмысленным названием их места обитания, и «заставит остальной мир немного завидовать».

Отмечается, что по всему миру уже найдено 50 «счастливчиков». Среди них есть Климакс и Дилдо (Канада), американский Хорнитаун, британский Пенистон, голландский Ректум, бразильская Аналандия и другие.

Но, поиск еще незакончен. Администрация Pornhub ждет новых претендентов, предложенных в соцсетях.