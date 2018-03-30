Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

В торгово-развлекательном центре «Седьмое небо», Нижний Новгород, в пятницу, 30 марта, произошло возгорание.

Огонь занялся в зоне фудкорта. Как сообщает источник, система противопожарной безопасности сработала оперативно. Спасатели МЧС вовремя прибыли к месту ЧП, эвакуировав 1088 человек – сотрудников и посетителей «Седьмого неба». Позже стало известно, что причиной возгорания, распространившегося на площадь 0,5 метра, стала фритюрница. Пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки, пострадавших нет.