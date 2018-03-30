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При взрыве автомобиля в Ливии погибли восемь человек


Добавлено: 30 мар 2018 в 02:14, Категория: Новости на сегодня
При взрыве автомобиля в Ливии погибли восемь человек

Как минимум восемь человек стали жертвами взрыва автомобиля в ливийском городе Адждабия.

В частности, сообщается, что начиненный взрывчаткой легковой автомобиль был подорван у Восточных ворот города Адждабия, который находится в ста километрах от Бенгази.

Об этом в ночь на пятницу сообщают местные СМИ, приводя данные представителя гуманитарной организации Красный полумесяц. При этом отмечается, что ранения при взрыве получили десять местных жителей.

Также сообщается, что власти города признали произошедшее террористическим актом.


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Добавлено: 30 мар 2018 в 02:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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