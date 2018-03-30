Проверки домов на пожарную безопасность усилят

Минстрой России планирует усилить проверки жилья на соответствие пожарной безопасности. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мень, передаёт РИА «Новости».

Читайте по теме

В Госдуме подготовят предложения по повышению противопожарной безопасности ТЦ

Для этого министерство подготовило проект поправок в Жилищный кодекс. Проводить тщательные обследования домов планируется каждые пять лет. «Помимо УК или ТСЖ, которые должны следить за этим, мы сейчас выходим с законодательной инициативой для того, чтобы обследование дома было системным и периодическим», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы займутся подготовкой предложений по повышению степени противопожарной защищённости торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания граждан. Кроме того, в законодательстве могут появиться меры ответственности для собственников и арендаторов таких объектов, а также должностных лиц органов власти и местного самоуправления.

Яндекс.Дзенв Telegram

Песков рассказал о своих страхах

Минстрой получит обновлённые «дорожные карты» по решению проблем дольщиков до 15 апреля

Потерявший семью житель Кемерова рассказал, почему закрыли двери в кинозале сгоревшего ТЦ