Пушков ответил «Нафтогазу», назвавшему сотрудников «Газпрома» котиками

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков на своей странице в сети микроблогов Twitter в пятницу ответил «Нафтогазу», назвавшему сотрудников «Газпрома» котиками.

Сенатор заявил, что судить о том, кто «котик», можно будет только после того, как у Киева закончится газ.

На решении Стокгольмского арбитража жизнь не заканчивается. Когда Нафтогаз останется без российского газа, посмотрим, кто будет «котиком».

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 марта 2018 г.

Накануне «Нафтогаз» на своей странице в социальной сети в Facebook прокомментировал решение «Газпрома» отразить в отчетности за 2017 год выплату украинской компании по решению Стокгольмского арбитражного суда 2,56 миллиарда долларов — компания намерена сделать это, несмотря на несогласие с решением инстанции.

«Вот котики наши. Можно сколько угодно делать вид, что решение Стокгольмского арбитража — это еще не факт и «будем посмотреть», но правила есть правила», — говорилось в сообщении украинской компании.

В декабре и феврале Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на транзит российского газа через территорию Украины, обязав в итоге российский концерн выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов.

Ранее в пятницу стало известно, что «Газпром» подал жалобу в Апелляционный суд округа Свеа в Швеции на это решение арбитража.

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