Пьяный вандал уничтожил памятник русским воинам в Чехии

Преступник разломал деревянный православный крест, который установлен в память о солдатах, погибших во время Итальянского похода Суворова 1799 года.

Православный крест был установлен около Праги, на месте захоронения воинов. Вандал распилил памятник попалам, сообщила представитель республиканской полиции Михаэла Рихтерова.

В момент преступления мужчина находился под сильным воздействием алкоголя.

Памятник был установлен по просьбам населения Чехии, в феврале 2018 года его освятили. Так как уничтоженный памятник был в собственности чешского Национального института, существует надежда, что его восстановят.