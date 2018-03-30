Разнообразие бетонов и его предназначение

Бетон — это сильно перемешанная и уплотнённая масса, которая получается при смешивании цемента с водой в специально рассчитанных пропорциях и затвердевает до каменного состояния, находясь на воздухе продолжительное время. Мы расскажем о самых популярных и распространённых видах бетона на данный момент.

Разнообразие бетона сегодня просто зашкаливает. При выборе обязательно нужно быть аккуратным и внимательным, ведь от того, какие виды бетона вы будете использовать в своей работе, зависит прочность конструкции и безопасность здания для людей, которые будут там находиться. Среди основных предназначений бетона — создание фундаментов и перекрытий, защита уже сделанных работ от внешних факторов, создание несущих конструкций и т.д. и т.п.

Бетон (купить его можно в городе Москва) подразделяют на сверхтяжелый (производят из магнетита и гематита, используют при строительстве атомных электростанций), тяжёлый (наиболее популярный вид, используется для создания подземных и несущий конструкций, а также для фундаментов и стен; главные компоненты — щебень, известняк и др.), лёгкий (используется в качестве теплоизоляции в частных домах, в состав входят пористые заполнители) и сверхлёгкий (также используется для теплоизоляции, но менее прочен чем лёгкий, хоть и обладает неплохими изоляционными свойствами).

На каждый бетон раствор также идёт свой, смешанный в своих пропорциях. Существуют разные виды бетонных растворов, и какую бы вы ни выбрали, из неё действительно получится бетон. Производитель может, однако, добавить в смесь, скажем, шлак и получить шлакобетон; опилки и песок сделают из цемента опилкоцемент; древесная щепа — арболит, а если смесь специальным образом вспенить, получится пенобетон, который теплее обычного и поэтому используется для утеплительных работ.