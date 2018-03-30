Рики Мартин о знакомстве с мужем и скрытии ориентации в журнале Attitude

Журнал Attitude нередко публикует выпуски с героями нетрадиционной ориентации. На этот раз обложку украсил Рики Мартин, который в январе этого года официально вступил в брак со своим партнером, шведским художником сирийского происхождения Джваном Йосефом. В интервью для свежего выпуска поп-музыкант рассказал о знакомстве с будущим супругом.





Познакомились они в интернете, что на данный момент очень популярно. «Я списался с ним онлайн, мы общались так полгода, просто отправляя друг другу сообщения о жизни и разных экзистенциальных проблемах. Ничего о сексе, ничего сексуального. Но когда я впервые увидел его, я перестал дышать. Эмоции нарастали в течение шести месяцев, это было такое романтичное время. Во время первой встречи я сказал: «Я женюсь на этом парне». И, видимо, он подумал точно так же, только сказал мне это позже,» — рассказывает Рики о знакомстве и первой встрече.

Много лет Мартин скрывал свою нетрадиционную ориентацию. В интервью он объяснил причину скрытности. «Я был полностью подчинен своей карьере. Мне некогда было открывать двери для новых отношений, и я говорю не только о романтических. Я боялся просто общаться с людьми — в том числе с продюсерами и режиссерами, опасался, что, если я проведу с ними больше двух часов, они узнают все обо мне, о моей природе. Я потратил столько энергии, чтобы скрыть свою сексуальную ориентацию.»



На данный момент Рики Мартину 46 лет, он воспитывает двоих сыновей-близнецов, рожденных от суррогатной матери в 2008 году. Долгое время певец скрывал свою ориентацию, прикрываясь отношениями с мексиканской телеведущей Ребеккой де Альбой. На протяжении 14 лет они сходились и расходились, и только в 2010 году он сделал официальное признание на своем сайте. «Я рад сообщить вам, что я гомосексуалист. Я очень счастлив быть тем, кто я есть. Годы молчания и критики сделали меня сильнее и напомнили мне, что признание приходит изнутри, что такая правда дает мне силу бороться с эмоциями, о которых я даже не знал.»

«Теперь я муж. Мы закатим грандиозную вечеринку через пару месяцев, я непременно сообщу вам об этом. Мы обменялись клятвами и подписали все необходимые бумаги, в том числе и брачный договор,» — говорит артист.



Пара встречается уже два года. Осенью 2016 года на шоу Эллен Дедженерес пара объявила о помолвке. По словам Мартина, он влюбился сначала в его работы, а потом уже в самого автора. «Когда я увидел его работы, то буквально сошел с ума — так сильно они меня поразили. И лишь после этого я решил связаться с их автором,» рассказывает Мартин.

Предложение своему возлюбленному певец сделал по всем канонам. «Я встал на колено и достал маленькую металлическую коробочку. Я сильно нервничал и вместо того, чтобы спросить, выйдет ли Джван за меня, произнес что-то вроде «у меня для тебя кое-что есть»,» вспоминает Мартин.