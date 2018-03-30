Рособрнадзор запретил приём студентов двум столичным вузам

Рособрнадзор по результатам проверок запретил приём в два московских вуза, а также приостановил лицензию ещё одного высшего учебного заведения, сообщает IReactor. Читайте по теме
Рособрнадзор запретил принимать студентов двум вузам в Москве и Петербурге
Ведомство запретило принимать студентов Институту социально-экономического прогнозирования и моделирования и Гуманитарному институту. В период с 23 по 30 марта там прошли проверки, которые показали, что учебные заведения не выполнили предписаний Рособрнадзора в установленные сроки.
Кроме того, по сообщению пресс-службы ведомства, была приостановлена лицензия на осуществление образовательной деятельности у Московского института банковского дела.
Лицензия подверждает право учебного заведения на предоставление образовательных услуг, в случае её аннуляции вуз должен прекратить образовательную деятельность.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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