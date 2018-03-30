Россия объявила о «зеркальном» выдворении дипломатов 23 стран

МИД России объявил о применении «зеркальных ответных мер» в отношении 23 государств, которые выслали российских дипломатов из солидарности с Британией, обвинившей Москву в причастности к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«30 марта в МИД России были вызваны руководители дипмиссий Австралии, Албании, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Македонии, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии», — уточняется в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Всем вызванным диппредставителям были вручены ноты протеста против высылки российских дипломатов и уведомления о том, что Москва «объявляет "persona non grata" соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации».

В заявлении отмечается, что РФ оставляет за собой право в дальнейшем предпринять ответные шаги в отношении Черногории, Венгрии, Бельгии и Грузии, которые «решили присоединиться к перечисленным странам в последний момент».

Министерство иностранных дел РФ назвало требования иностранных государств о высылке российских дипломатов «необоснованными» и выдвинутыми «на основании бездоказательных обвинений».