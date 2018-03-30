Россия объявила персонами нон грата 13 украинских дипломатов

Россия высылает 13 украинских дипломатов, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Президент Украины Петр Порошенко 26 марта заявил, что Киев высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В МИД Украины пояснили, что высылка 13 российских дипломатов состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата.

«Им (послам — ред.) были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т. н. „дела Скрипалей” российская сторона объявляет „persona non grata” соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в Российской Федерации», — говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, Хорватия, Албания, а также США и Канада ранее приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».