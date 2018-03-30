Российские военные предотвратили террористическую бойню под Дамском

Российские военнослужащие пресекли попытку кровавых терактов в автобусах с беженцами в пригороде Дамаска — Восточная Гута и изъяли 48 «поясов шахидов», заявил в четверг министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

«Мы каждый день получаем от граждан информацию. 4 дня назад мы получили информацию о готовящихся провокациях с поясами шахидов, со смертниками, которых предполагалось рассадить в автобусы с беженцами. К сожалению, эта информация подтвердилась», — сказал Шойгу.

По его словам, российским военным в понедельник удалось изъять семь «поясов шахидов», во вторник — 32, в среду — девять.