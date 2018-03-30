Russia Today прекращает свое вещание в столице США

С 1 апреля, телеканал Russia Today, который спецслужбы США описывают как часть московской «государственной пропагандистской машины», исчезнет с экранов телевизоров в Вашингтоне.

Две телестанции WNVT и WNVC, транслирующие около десятка зарубежных новостных сервисов, в том числе RT, прекращают свою работу.

Кроме того, телеканал также исчезнет из местных кабельных систем.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что канал продолжит работу в столице США на других платформах. При этом она связала прекращение вещания со статусом «иностранного агента», который RT имеет на территории Соединенных Штатов. Телеканал зарегистрирован в этом статусе в ноябре прошлого года.