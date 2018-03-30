С артиллеристами ЮВО в Чечне проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем в горно-лесистой местности

С артиллеристами мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Чечне, в рамках полевого выхода проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем.

В тренировках приняли участие свыше 500 военнослужащих, было задействовано более 70 единиц военной техники.

В сложной горно-лесистой местности военнослужащие отработали задачи ведения разведки, подготовки данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных 122-мм самоходными гаубицами «Акация», минометами «Сани» и реактивными системами залпового огня (РСЗО) «Град-М».

Для контроля поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки противника, а также для оценки обстановки на поле боя были применены беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение на командный пункт артиллерийского дивизиона.

При выполнении огневых задач особое внимание уделялось оперативности занятия неподготовленных огневых позиций с марша и их быстрому оставлению после стрельбы.

Занятия проводились на полигоне Альпийский и Гвардеец, оснащенных современными имитационными средствами, которые позволяют создать обстановку максимально приближенную к боевой.