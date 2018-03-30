Саперы ЦВО ведут подрывные работы на реках в Челябинской области

Сводный отряд инженерной бригады и танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) продолжает подрывные работы на реках в Челябинской области.

Противопаводковые мероприятия проводятся с целью защиты от подтопления населенных пунктов, находящихся в окрестностях затороопасного участка.

Всего с 28 марта специалисты ЦВО произвели более 20 подрывов льда на реках Сим и Нижний Тогузак, при этом саперы израсходовали около 1000 килограммов тротила, разрушив лед на участке свыше 3000 кв. метров.

Для большей эффективности заряды закладывались под лед, толщина которого в среднем составляла около 1 метра.

Справочно

Всего для борьбы с паводками в зоне ответственности Центрального военного округа в готовности находится группировка в составе более 3000 военнослужащих и 700 единиц специальной техники.