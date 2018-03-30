Саудовский принц предупредил о риске войны с Ираном

Через 10-15 лет между Саудовской Аравией и Ираном может возникнуть вооруженный конфликт, предупредил наследный принц королевства Мухаммед ибн Салман Аль Сауд в интервью газете The Wall Street Journal, призвав международное сообщество ужесточить антииранские санкции с целью избежать военного противостояния и дестабилизации ситуации в регионе.

В Эр-Рияде считают, что Тегеран незаконно снабжает оружием йеменских повстанцев-хуситов шиитского движения «Ансар Алла», которые с 2014 года противостоят правительственным войскам на территории своей страны.

Саудовская Аравия же возглавляет коалицию, которая поддерживает власти Йемена с воздуха и на земле. В отместку повстанцы регулярно выпускают ракеты в сторону королевства.

Ранее Мохаммед ибн Салман Aль Сауд предупредил, что в принципе Эр-Рияд не собирается обзаводиться ядерным оружием. «Но если Иран разработает ядерную бомбу, то и мы последуем по этому пути так скоро, как это возможно», — заверил кронпринц.