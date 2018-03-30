СБУ задержала подозреваемого в покушении на нардепа Мосийчука

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из исполнителей теракта под редакцией телеканала «Эспрессо», в ходе которого было совершено покушение на народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука, два человека погибли и трое получили ранения.

Об этом сообщает informator.news со ссылкой на собственного источника в спецслужбе.

«По информации источника, фигуранта дела о террористическом акте под зданием телеканала „Эспрессо“ оперативные сотрудники СБУ задержали 29 марта в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по словам собеседника издания, речь идет о человеке, участвовавшем в изготовлении самодельного взрывного устройства и установке его в мопед, который был оставлен рядом с выходом из здания телеканала.

Источник также сообщил, что в ходе обысков помещений задержанного сотрудники спецслужбы обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права внесения залога.