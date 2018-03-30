Сергея Мавроди похоронят за счет вкладчиков «МММ-2011»

Основателя самой крупной в России финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди, который скончался в московской больницы после экстренной госпитализации, похоронят на средства участников второй пирамиды, созданной предпринимателем в 2011 году.

«У него были очень плохие отношения с братом, поэтому он отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды "МММ-2011"», — рассказал РИА Новости адвокат Александр Молохов.

По его словам, похороны предположительно состоятся завтра, 31 марта. Однако место погребения Мавроди юрист раскрыть отказался.

Причина смерти основателя «МММ» до сих пор официально не названа, хотя СМИ писали о случившемся у него сердечном приступе, а помощник ссылался на многочисленные хронические заболевания — в частности, язву двенадцатиперстной кишки.

Напомним, после ареста в 2003 году Сергей Мавроди был приговорен к 4,5 года в колонии общего режима за подделку документов и мошенничество в особо крупных размерах, однако после выхода на свободу вновь организовал финансовые пирамиды — «МММ-2011» и «МММ-2012», вкладчикам которых обещал 20-процентную прибыль. Кроме того, параллельно предприниматель пытался организовать аналогичные аферы за границей — в странах Азии и Африки.