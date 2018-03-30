Симутенков объяснил, почему Манчини не пришел на встречу с болельщиками

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Тренер "Зенита" Игорь Симутенков заявил, что главный тренер петербургского футбольного клуба Роберто Манчини не пришел общаться с болельщиками из-за встречи, которую нельзя было отменить.

"Манчини не пришел общаться с вами из-за встречи, которую нельзя было отменить", - сказал Симутенков болельщикам.

Руководство и игроки "Зенита" провели встречу с болельщиками в пятницу на стадионе "Санкт-Петербург". В ходе мероприятия Фурсенко и футболисты ответили на вопросы фанатов. Манчини не присутствовал на мероприятии.

Ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что Манчини пропустил встречу по семейным обстоятельствам.