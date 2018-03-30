Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле

Снег в Украине прогнозируется и в апреле, так как 2–3 апреля Украина будет находится под влиянием холодного циклона.

Начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык отмечает: «Люди почувствуют существенное похолодание во всех регионах. В западных областях будет дождь с мокрым снегом в ночь со 2 на 3 апреля и весь день 3 апреля. Ночью ожидается около нуля градусов, а дневная температура составит около 5 градусов тепла. Также в эти дни будет сильный северо-западный порывистый ветер 10–15 м/с».

Однако, уже с 4 апреля настоящее весеннее тепло доберется и до Украины. Об осадках 2 апреля также сообщает народный синоптик Леонид Горбань: «Но это будет не такой снег, как сегодня. Будет немножко снега с дождем плюс добавится еще и ветер».