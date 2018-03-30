Сколько американских дипломатов будет выслано из России, рассказал Лавров

Москва вышлет столько же американских дипломатов, сколько было выслано российских из США. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров. А именно, речь идет о 60 сотрудниках американского посольства в РФ.Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами.26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, напоминает Газета.ру.Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.Ранее сообщалось, что почти 160 стран ждут доказательств вины России в "деле Скрипаля".