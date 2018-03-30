СМИ рассказали про беседу Трампа и Путина о гонке вооружений

Президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с российским коллегой Владимиром Путиным объявил, что США готовы к гонке вооружений с Россией, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванные источники.

Напомним, 20 марта Трамп позвонил Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

Как утверждают источники, в ходе беседы Трамп также коснулся темы гонки вооружений — вслед за прозвучавшими в послании Путина к Федеральному собранию анонсами нового российского вооружения. Трамп якобы заявил: «Если вы хотите гонку вооружений, то мы можем это сделать, но я одержу победу».