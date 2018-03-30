СМИ: у Трампа есть в запасе более жесткий ответ России по «делу Скрипаля»

У президента США Дональда Трампа было на выбор три варианта ответа России по «делу Скрипаля», пишет в пятницу американская газета The Washington Post.

Мягкий сценарий подразумевал продолжение работы российского генконсульства в Сиэтле и высылку около 30 дипломатов.

Сценарий средней жесткости, который и выбрал американский лидер, включает в себя план по высылке 48 сотрудников российской дипломатической миссии и 12 дипломатов постпредства РФ при ООН, а также закрытие генконсульства в Сиэтле.

Подробности самого жесткого варианта развития событий газете выяснить не удалось. Однако один из источников издания отметил, что Вашингтону известно еще о «40 российских шпионах» на территории Штатов, которые не были включены в итоговые списки.

Washington Post отмечает, что средний по жесткости сценарий Трамп выбрал для того, чтобы оставить возможность при необходимости «нанести тяжелый удар и при этом продолжать сжимать кулаки».

В понедельник, 26 марта, власти США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле в знак солидарности с позицией Великобритании «по делу Скрипаля».

Серей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в одном из ресторанов в британском Солсбери 4 марта, их обнаружили без сознания на скамейке в сквере. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию.

Официальная Москва отвергла предположения о причастности к покушению на бывшего шпиона, указыв на необоснованность обвинений.

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