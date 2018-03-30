Советуем Британский психологический триллер «Визит инспектора»

Детективный триллер Эшлин Уолш представляет собой английскую экранизацию пьесы Джона Бойтона Пристли 1946 г. «Визит инспектора». Советскому зрителю она известна по отечественной киноверсии «Инспектор Гулл», где в главных ролях снялись Ивар Калныньш и Юозас Будрайтис. Увлекательно провести время и посмотреть «Визит» с весьма высокой оценкой на «Кинопоиске» 7,4 вы всегда можете в режиме онлайн.Действие драмы развивается в роскошном особняке богатого промышленника Артура Берлинга, где вся семья собралась на праздничный ужин, чтобы отметить помолвку Шейлы, его дочери, с Джеральдом Крофтом, сыном партнера Берлинга по бизнесу. Внезапно в дом стучится неожиданный гость, коим является инспектор полиции Гулл. В особняк бизнесмена его привело расследование самоубийства некоей Евы Смит — молодой женщины из бедной среды, на первый взгляд не имеющей ничего общего с благополучным семейством. Тем не менее, полицейский склонен считать, что они имеют прямое отношение к смерти девушки, и страж закона намерен это доказать, побеседовав с каждым из присутствующих.В процессе общения с участниками торжества дотошному Гуллу удается вытащить все спрятанные в шкафу скелеты Берлингов и выяснить, что каждый из присутствующих имел с Евой свою встречу, так или иначе подтолкнув девушку к крайней точке отчаяния. Но хотя свой «вклад» в смерть девушки внесли все собравшиеся — Артур, его супруга, дети и даже жених Шейлы — признали свою вину и покаялись только младшие представители фамилии. Родители же не считают себя преступниками и озабочены только тем, чтобы их имя осталось незапятнанным в глазах общества.Финал несет неожиданную развязку ситуации, подталкивая зрителя к мысли, что главная вина семейства Берлингов заключается не в совершенных ошибках, а в том, что они не захотели использовать шанс их исправить. Сюжет фильма разворачивается в одной комнате, что создает атмосферу сжатости событий, но это лишь на первый взгляд — в процессе действа вырисовывается достаточно динамичное преображение персонажей и весьма масштабная драма уровня библейской притчи. Несомненным преимуществом кинокартины является ее тонкий психологизм и удачно подобранный актерский состав. Особую симпатию вызывает, конечно же, инспектор, великолепно сыгравший каждым взглядом и жестом.