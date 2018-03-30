Спектакль МТЮЗа "Улетающий Монахов" стал новым творческим успехом режиссера Сергея Аронина

Роман отечественного постмодерниста Андрея Битова "Улетающий Монахов", легший в основу одноименного спектакля во флигеле МТЮЗа - произведение хотя и знаковое, но весьма непростое.Алексей Монахов - счастливый влюбленный юноша, взлетающий по ступенькам к ее двери. Взлетающий, и так и не долетевший до нее на протяжение всей своей жизни, разделенной в романе на 6 самостоятельных новелл. Режиссер Сергей Аронин (к слову, помимо участия в спектакле как режиссер и автор инсценировки еще и блистательно исполняющий заглавную роль Алексея Монахова) из сложного массива авторского текста выделяет простую, можно даже сказать, прозрачную историю встречи и невстречи с первой любовью, недостижимости и одновременной никчемности идеала, становления личности и при этом потери чего-то очень важного в своей душе. Асю - первую и в некотором смысле единственную любовь героя - играют в спектакле сразу три актрисы, отвечая таким образом за разные этапы жизни Монахова. Они же во втором акте станут другими - прочими - женщинами в судьбе повзрослевшего мальчика, по-прежнему напоминающими ему ту, первую. Сам же Монахов в исполнении С. Аронина остается вроде бы такой же, меняются только детали - вместо подростковой шапочки появляются галстук и пиджак, чуть позже - очки, а вместе с этими деталями возникает и серьезность, которая свойственна уже не столько герою, сколько режиссеру и автору первоисточника. Спектакль становится театральным размышлением о том, почему и как счастливый полет в любовь оборачивается падением.Режиссер С. Аронин, художник Е. Ряховская, в ролях: С. Аронин, О. Лагутина, М. Гусинская, А. Борисова, О. Гапоненко, А. Стебунова, С. Погосян, И. Смирнов, Э. Калимулин.