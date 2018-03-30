Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов - единственная пара на Острове

Всем привет! Прибываем на Острове уже третью неделю, жара неимоверная. Кайфуем, отдыхаем, но есть одно но. Никак не можем выпросить у ведущих свидание, а так все хорошо. Ни разу с Витей у нас за это время не было конфликта. Мы, получается, единственная пара на Острове. Здесь все по отдельности, а мы подаем пример ребятам, как нужно строить отношения и как относиться друг к другу.