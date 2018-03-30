Всем привет! Прибываем на Острове уже третью неделю, жара неимоверная. Кайфуем, отдыхаем, но есть одно но. Никак не можем выпросить у ведущих свидание, а так все хорошо. Ни разу с Витей у нас за это время не было конфликта. Мы, получается, единственная пара на Острове. Здесь все по отдельности, а мы подаем пример ребятам, как нужно строить отношения и как относиться друг к другу.
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Новости » Шоу-бизнес » Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов - единственная пара на Острове
Татьяна Мусульбес и Виктор Литвинов - единственная пара на Острове
Добавлено: 30 мар 2018 в 16:00, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 30 мар 2018 в 16:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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