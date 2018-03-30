The Weeknd спел о своем желании стать донором почки для Селены Гомес и отношениях с Беллой Хадид

Показать меню
Актуально
Надежда Савченко заявила о желании принять участие в выборах президента Украины - 22:49 Надежда Савченко заявила о желании принять участие в выборах президента Украины (ВИДЕО) Ассанжа лишили связи с внешним миром за поведение в соцсетях - 22:59 Ассанжа лишили связи с внешним миром за поведение в соцсетях Скотланд-Ярд: Скрипали были отравлены у себя дома - 23:07 Скотланд-Ярд: Скрипали были отравлены у себя дома Еврокомиссар обвинил Украину в нарушении обещания - 23:09 Еврокомиссар обвинил Украину в нарушении обещания Показ FashionTime Designers: видео о том, как это было - 00:02 Показ FashionTime Designers: видео о том, как это было IWF в июне в Москве проведет образовательный семинар при поддержке WADA - 00:10 IWF в июне в Москве проведет образовательный семинар при поддержке WADA Проект 4teller: загляни в будущее - 00:27 Проект 4teller: загляни в будущее В Харькове дорожает проезд в общественном транспорте - 00:35 В Харькове дорожает проезд в общественном транспорте Неожиданный гость: в Государственный музей Нью-Йорка забрался койот (ФОТО) - 00:42 Неожиданный гость: в Государственный музей Нью-Йорка забрался койот (ФОТО) Госдума запретит размещать в ТЦ детские зоны выше первого этажа - 00:51 Госдума запретит размещать в ТЦ детские зоны выше первого этажа Инсайдер сообщил подробности холостяцкой жизни Джастина Теру после расставания - 01:02 Инсайдер сообщил подробности холостяцкой жизни Джастина Теру после расставания с Дженнифер Энистон Украинские студенты подарили Порошенко «волшебную палочку» (ФОТО) - 01:07 Украинские студенты подарили Порошенко «волшебную палочку» (ФОТО) ФСБ завела дело по факту задержания судна из РФ украинскими пограничниками - 01:28 ФСБ завела дело по факту задержания судна из РФ украинскими пограничниками В США автомобиль протаранил толпу людей, есть жертвы - 01:34 В США автомобиль протаранил толпу людей, есть жертвы Малая кухонная техника итальянского производства - 01:45 Малая кухонная техника итальянского производства Ученые назвали самые вредные электронные сигареты - 02:02 Ученые назвали самые вредные электронные сигареты В Польше выросло число преступлений против украинцев - 02:31 В Польше выросло число преступлений против украинцев
» » The Weeknd спел о своем желании стать донором почки для Селены Гомес и отношениях с Беллой Хадид

The Weeknd спел о своем желании стать донором почки для Селены Гомес и отношениях с Беллой Хадид


Добавлено: 30 мар 2018 в 22:21, Категория: Шоу-бизнес
The Weeknd спел о своем желании стать донором почки для Селены Гомес и отношениях с Беллой Хадид

The Weeknd/ Селена Гомес

The Weeknd, чье настоящее имя Абель Макконен Тесфайе, представил новый мини-альбом My Dear Melancholy, о котором фанаты певца говорят весь день. По мнению многих из них, в текстах песен есть намеки на отношения артиста с двумя его бывшими девушками: Селеной Гомес и Беллой Хадид.

Роман Тесфайе и Гомес продлился десять месяцев и закончился в октябре прошлого года. Тот период был тяжелым для 25-летней певицы, потому что ей пересадили почку: трансплантация потребовалась после перенесенной красной волчанки.

Селена Гомес

Я сказал, что ничего не чувствую, детка, но солгал. Я почти отрезал кусок себя ради твоей жизни, – такие слова есть в новой песне Call Out My Name с альбома My Dear Melancholy.

The Weeknd

Пользователи соцсетей увидели в тексте намек на готовность певца стать донором для своей любимой. Однако в реальности Селене пересадили почку ее подруги, 29-летней американской актрисы Франсии Райсы.

Оживленные дискуссии в сети спровоцировала и другая композиция – Wasted Times. В ней The Weeknd говорит о любительнице верховой езды, а поскольку Белла Хадид занимается конным спортом, фанаты решили, что именно о ней спел ее экс-бойфренд. Напомним, роман модели и певца продолжался полтора года.

Белла Хадид


Материалы по теме:

Не остались друзьями: The Weeknd удалил все фотографии с Селеной Гомес из своего Instagram
The Weeknd был замечен на пороге дома Беллы Хадид поздним вечером
The Weeknd не грустит после расставания с Селеной Гомес и веселится с другими девушками
Селена Гомес и The Weeknd расстались после 10 месяцев отношений (причастен ли к этому Джастин Бибер?)
Добавлено: 30 мар 2018 в 22:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Косачев: Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада

Косачев: Россия должна зеркально отвечать на санкции Запада

«Нет никакого оправдания российскому ответу», — Госдеп возмущен высылкой дипломатов США из РФ 

«Нет никакого оправдания российскому ответу», — Госдеп возмущен высылкой дипломатов США из РФ 

«Коммунисты России» организовали акции протеста за отмену итогов выборов в КЧР

«Коммунисты России» организовали акции протеста за отмену итогов выборов в КЧР

В оккупированном Донецке планируют масштабный снос киосков

В оккупированном Донецке планируют масштабный снос киосков

Новости России
еще новости
Роспотребнадзор сообщил о превышении вдвое уровня сероводорода в районе полигона «Ядрово»

Роспотребнадзор сообщил о превышении вдвое уровня сероводорода в районе полигона «Ядрово»

Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦ

Если не знаешь здания, не сориентируешься: кемеровчанин рассказал, как спас детей от пожара в ТЦ

Песков: Россия предложила созвать сессию ОЗХО, чтобы узнать хоть что-то по «делу Скрипаля»

Песков: Россия предложила созвать сессию ОЗХО, чтобы узнать хоть что-то по «делу Скрипаля»

Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Тулеев перечислил свой заработок за день семьям жертв пожара в ТЦ

Новости шоу-бизнеса
еще новости
The Weeknd спел о своем желании стать донором почки для Селены Гомес и отношениях с Беллой Хадид

The Weeknd спел о своем желании стать донором почки для Селены Гомес и отношениях с Беллой Хадид

70-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

70-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце

Спектакль МТЮЗа

Спектакль МТЮЗа "Улетающий Монахов" стал новым творческим успехом режиссера Сергея Аронина

Как, когда и с кем произошел первый поцелуй Меган Маркл?

Как, когда и с кем произошел первый поцелуй Меган Маркл?

Новости политики
еще новости
Москва объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

Москва объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах

Симметричный ответ: из РФ изгоняются иностранные дипломаты

Симметричный ответ: из РФ изгоняются иностранные дипломаты

Мы вынуждены: Песков объявил о дипломатической войне с США

Мы вынуждены: Песков объявил о дипломатической войне с США

Эксперт: Слова Трампа о скором уходе США из Сирии - это угроза

Эксперт: Слова Трампа о скором уходе США из Сирии - это угроза

Новости экономики
еще новости
Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Инфляция в России упадет до рекордного минимума

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

Ryanair планирует трудоустроить 250 украинских IT-специалистов

США отказались «кормить» ООН

США отказались «кормить» ООН

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Власть идет навстречу народу: Владимир Гройсман сделал важное заявление

Новости общества
еще новости
Зенитчики Балтийского и Тихоокеанского флотов выполнили стрельбы из комплексов «Панцирь-С1»

Зенитчики Балтийского и Тихоокеанского флотов выполнили стрельбы из комплексов «Панцирь-С1»

В учебном центре ЦВО прошел День татарской кухни

В учебном центре ЦВО прошел День татарской кухни

Стало известно, сколько украинских военнослужащих получили ранения за время проведения АТО на Донбассе

Стало известно, сколько украинских военнослужащих получили ранения за время проведения АТО на Донбассе

С артиллеристами ЮВО в Чечне проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем в горно-лесистой местности

С артиллеристами ЮВО в Чечне проведены тренировки по стрельбе и управлению огнем в горно-лесистой местности

Происшествия
еще новости
Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

Автобус с 18 пассажирами перевернулся на Ставрополье

В Румынии произошла авария на АЭС

В Румынии произошла авария на АЭС

Двое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне»

Двое мужчин из Таджикистана спасли десятки человек во время пожара в «Зимней вишне»

Новости Украины
еще новости
«У Нади кровавая рвота»: Вера Савченко сообщила о состоянии сестры

«У Нади кровавая рвота»: Вера Савченко сообщила о состоянии сестры

Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв

Не поделили парковку: в оккупированном Донецке прогремел взрыв

Известны доказательства присутствия российских снайперов и разведчиков на Донбассе

Известны доказательства присутствия российских снайперов и разведчиков на Донбассе

ОБСЕ планирует открыть базы в Донбассе на границе с Россией

ОБСЕ планирует открыть базы в Донбассе на границе с Россией

Мировые новости
еще новости
Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса

Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса

В Днепровской школе пожар: проходит эвакуация

В Днепровской школе пожар: проходит эвакуация

Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах

Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах




Лента новостей
Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек - 21:09 Пожар в ТРЦ Нижнего Новгорода: эвакуированы более тысячи человек«У Нади кровавая рвота»: Вера Савченко сообщила о состоянии сестры - 21:02 «У Нади кровавая рвота»: Вера Савченко сообщила о состоянии сестрыМИД Британии о высылке Россией дипломатов: прискорбно, но ожидаемо - 21:00 МИД Британии о высылке Россией дипломатов: прискорбно, но ожидаемо70-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце - 20:58 70-летний Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердцеРоссия объявила о «зеркальном» выдворении дипломатов 23 стран - 20:49 Россия объявила о «зеркальном» выдворении дипломатов 23 странЦБ выбрал банк плохих долгов - 20:49 ЦБ выбрал банк плохих долговВысылаемые из США дипломаты пожаловались на приставания спецслужб - 20:49 Высылаемые из США дипломаты пожаловались на приставания спецслужбОхранявшее «Зимнюю вишню» ЧОП самоликвидировалось - 20:48 Охранявшее «Зимнюю вишню» ЧОП самоликвидировалосьСБУ задержала подозреваемого в покушении на нардепа Мосийчука - 20:30 СБУ задержала подозреваемого в покушении на нардепа МосийчукаШварценеггеру сделали операцию на сердце — СМИ - 20:21 Шварценеггеру сделали операцию на сердце — СМИВ учебном центре ЦВО прошел День татарской кухни - 20:09 В учебном центре ЦВО прошел День татарской кухниСтало известно, сколько украинских военнослужащих получили ранения за время проведения АТО на - 20:05 Стало известно, сколько украинских военнослужащих получили ранения за время проведения АТО на ДонбассеМосква объявила европейским дипломатам о зеркальных мерах - 19:44 Москва объявила европейским дипломатам о зеркальных мерахА нас за что? Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России - 19:42 А нас за что? Климкин прокомментировал высылку украинских дипломатов из России
Последние новости
Экс-мэр Ярославля попросил Путина о помиловании - 22:46 Экс-мэр Ярославля попросил Путина о помиловании Минздрав решил «выбраковывать» и «довоспитывать» врачей - 22:45 Минздрав решил «выбраковывать» и «довоспитывать» врачей Народная артистка Наталья Попович умерла после тяжелой болезни - 22:45 Народная артистка Наталья Попович умерла после тяжелой болезни Дворкович отверг возможность скачка цен на бензин - 22:44 Дворкович отверг возможность скачка цен на бензин Посольство РФ задало Лондону 27 вопросов по «делу Скрипаля» - 22:44 Посольство РФ задало Лондону 27 вопросов по «делу Скрипаля» Шварценеггер перенес длительную операцию на открытом сердце - 22:44 Шварценеггер перенес длительную операцию на открытом сердце В Житомире 21 военнослужащий заболел корью - 22:42 В Житомире 21 военнослужащий заболел корью Симутенков объяснил, почему Манчини не пришел на встречу с болельщиками - 22:35 Симутенков объяснил, почему Манчини не пришел на встречу с болельщиками The Weeknd спел о своем желании стать донором почки для Селены Гомес и отношениях с Беллой Хадид - 22:21 The Weeknd спел о своем желании стать донором почки для Селены Гомес и отношениях с Беллой Хадид Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии - 21:51 Неожиданное развитие событий: США выведут свои войска из Сирии Зенитчики Балтийского и Тихоокеанского флотов выполнили стрельбы из комплексов «Панцирь-С1» - 21:44 Зенитчики Балтийского и Тихоокеанского флотов выполнили стрельбы из комплексов «Панцирь-С1» Роспотребнадзор сообщил о превышении вдвое уровня сероводорода в районе полигона «Ядрово» - 21:37 Роспотребнадзор сообщил о превышении вдвое уровня сероводорода в районе полигона «Ядрово» В Скотланд-ярде прокомментировали досмотр российского самолета в Лондоне - 21:35 В Скотланд-ярде прокомментировали досмотр российского самолета в Лондоне
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"