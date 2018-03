The Weeknd спел о своем желании стать донором почки для Селены Гомес и отношениях с Беллой Хадид

The Weeknd/ Селена Гомес

The Weeknd, чье настоящее имя Абель Макконен Тесфайе, представил новый мини-альбом My Dear Melancholy, о котором фанаты певца говорят весь день. По мнению многих из них, в текстах песен есть намеки на отношения артиста с двумя его бывшими девушками: Селеной Гомес и Беллой Хадид.

Роман Тесфайе и Гомес продлился десять месяцев и закончился в октябре прошлого года. Тот период был тяжелым для 25-летней певицы, потому что ей пересадили почку: трансплантация потребовалась после перенесенной красной волчанки.

Селена Гомес

Я сказал, что ничего не чувствую, детка, но солгал. Я почти отрезал кусок себя ради твоей жизни, – такие слова есть в новой песне Call Out My Name с альбома My Dear Melancholy.

The Weeknd

Пользователи соцсетей увидели в тексте намек на готовность певца стать донором для своей любимой. Однако в реальности Селене пересадили почку ее подруги, 29-летней американской актрисы Франсии Райсы.

Оживленные дискуссии в сети спровоцировала и другая композиция – Wasted Times. В ней The Weeknd говорит о любительнице верховой езды, а поскольку Белла Хадид занимается конным спортом, фанаты решили, что именно о ней спел ее экс-бойфренд. Напомним, роман модели и певца продолжался полтора года.

Белла Хадид