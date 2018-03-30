Трагедия в Кемерово: слухи о сотнях жертв, пожарная безопасность и выводы (ВИДЕО)

Известный эстонский правозащитник, защитник Бронзового Солдата в Таллине Дмитрий Линтер создал свой видеоблог.

Первый ролик он посвятил трагедии в Кемерово, где 25 марта в результате сильного пожара в торговом центре погибли 64 человека, многие из которых были детьми.

Автор выразил соболезнования родственникам погибших и описал все проблемы вокруг данного трагического происшествия.

«Хотел бы выразить Путину уважуху. Есть три вещи, которые от него ожидали:

1) выражение соболезнования и выезда на место, он это сделал;

2) объявление дня национального траура, Путин это сделал;

3) демонстративные посадки местных зажравшихся баев. Тех людей, которые допустили это преступление и не предотвратили. Нельзя подменять ситуацию теми людьми, которые, конечно, несут ответственность, но, по сути, являются мальчиками для битья. Об этом мы с вами поговорим в моём первом выпуске», — говорит Линтер на видео.

Он уточнил, что очень многие люди были уверены, что жертв намного больше и из-за этого «они ищут то, чего нет».

Автор подчеркнул, что по имеющимся данным, власти ничего не скрывают, никаких реальных подтверждений сокрытия фактов нет.

Дмитрий Линтер разобрал ситуацию с тонкостями пожарной безопасности. Он пообщался с экспертами и выяснил, какие меры должны были быть приняты для того, чтобы избежать таких плачевных последствий.

Как сообщалось, в торгово-развлекательном центре в Кемерово погибли 64 человека, свыше 60 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, из них 15 человек находятся на стационарном лечении.