Трамп Путину: В гонке вооружений США победит Россию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что если гонка вооружений между Россией и Штатами начнётся снова, как это было в годы холодной войны, победит Америка.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на источник в Белом доме.

Сказано это было якобы во время недавнего телефонного разговора глав государств, когда Трамп поздравлял Владимира Путина с победой на президентских выборах.

«Если вы хотите устроить гонку вооружений, мы это можем сделать, но я одержу победу», — сказал Трамп.

А вот посол России в США считает, что недавний телефонный разговор Путина и Трампа прошёл в тёплой атмосфере. Об этом он также сообщил телеканалу NBC. Анатолий Антонов дал развёрнутое интервью, в ходе которого рассказал, что в телефонной беседе президенты коснулись проблем, касающихся безопасности россиян и американцев.

Анатолий Антонов и журналистка NBC Саванна Гатри, интервью, посвящённое взаимной высылке дипломатов.