Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года

МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Турецкий Эрзурум подал заявку на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года, сообщает Insidethegames.

Заявка Эрзурума получила поддержку президента Турции Тайипа Эрдогана. В феврале прошлого года в Эрзуруме прошел зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль для спортсменов в возрасте от 13 до 18 лет.

Последним днем приема заявок на Игры-2026 является 31 марта. На данный момент кандидатами на проведение Игр являются канадский Калгари, японский Саппоро, швейцарский Сьон, шведский Стокгольм, австрийские Грац и Шладминг, а также итальянские Милан и Турин.

Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года.