«У Нади кровавая рвота»: Вера Савченко сообщила о состоянии сестры

Сестра нардепа Надежды Савченко Вера сегодня сообщила, что врач следит за состоянием здоровья задержанной, которая больше недели голодает в киевском СИЗО.

Напомним, суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца, после чего она объявила голодовку, которая длится уже восьмой день. Вера Савченко отметила: «Надежда решила не акцентировать внимание на этом вопросе, но когда уже идет кровавая рвота, не акцентировать внимание тяжело… Ей дают таблетки от желудка, это сказал врач в следственном изоляторе, а так она пьет воду и попросила капли для носа».

Кроме того, она добавила, что за сестрой следит врач, потому что у нее уже первые спазмы желудка.