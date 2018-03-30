Ученые назвали пищевую добавку, омолаживающую сердце и сосуды

Одна из альтернативных форм витамина B3 заставляет организм считать, что ему постоянно не хватает калорий, и это омолаживает сердце и сосуды и замедляет старение, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.



"Мы первыми проверили, как это относительно новое вещество влияет на организм тех, кто принимает его на протяжении долгого времени. Наши опыты показали, что человек хорошо его переносит и что это соединение включает часть тех же цепочек генов, которые активируются при недостатке калорий", — заявил Даг Силс (Doug Seals) из университета Колорадо в Боулдере (США).



Эксперименты, проведенные на червях, мышах и других животных еще в 1960-х годах, показали, что диета со сниженным числом калорий заметно продлевает животным жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из обнаруженных веществ так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни.

Как рассказывает Силс, ученые уже давно пытаются нащупать цепочки генов и белков, которые включаются при недостатке калорий и защищают клетки ключевых органов от дряхления и накопления мутаций. Параллельно другие группы исследователей ищут гормоны и прочие сигнальные молекулы, которые включали бы эти "гены долголетия" и продлевали человеку жизнь, но не заставляли бы его голодать или недоедать.