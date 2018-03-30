Ученые назвали пищевую добавку, омолаживающую сердце и сосуды

Одна из альтернативных форм витамина B3 заставляет организм считать, что ему постоянно не хватает калорий, и это омолаживает сердце и сосуды и замедляет старение, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.
"Мы первыми проверили, как это относительно новое вещество влияет на организм тех, кто принимает его на протяжении долгого времени. Наши опыты показали, что человек хорошо его переносит и что это соединение включает часть тех же цепочек генов, которые активируются при недостатке калорий", — заявил Даг Силс (Doug Seals) из университета Колорадо в Боулдере (США).
Эксперименты, проведенные на червях, мышах и других животных еще в 1960-х годах, показали, что диета со сниженным числом калорий заметно продлевает животным жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из обнаруженных веществ так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни.
Как рассказывает Силс, ученые уже давно пытаются нащупать цепочки генов и белков, которые включаются при недостатке калорий и защищают клетки ключевых органов от дряхления и накопления мутаций. Параллельно другие группы исследователей ищут гормоны и прочие сигнальные молекулы, которые включали бы эти "гены долголетия" и продлевали человеку жизнь, но не заставляли бы его голодать или недоедать.
"Мы первыми проверили, как это относительно новое вещество влияет на организм тех, кто принимает его на протяжении долгого времени. Наши опыты показали, что человек хорошо его переносит и что это соединение включает часть тех же цепочек генов, которые активируются при недостатке калорий", — заявил Даг Силс (Doug Seals) из университета Колорадо в Боулдере (США).
Эксперименты, проведенные на червях, мышах и других животных еще в 1960-х годах, показали, что диета со сниженным числом калорий заметно продлевает животным жизнь. За последующие десятилетия биологи выделили десятки генов и гормонов, потенциально задействованных в этом феномене, однако ни одним из обнаруженных веществ так и не удалось научиться пользоваться для продления жизни.
Как рассказывает Силс, ученые уже давно пытаются нащупать цепочки генов и белков, которые включаются при недостатке калорий и защищают клетки ключевых органов от дряхления и накопления мутаций. Параллельно другие группы исследователей ищут гормоны и прочие сигнальные молекулы, которые включали бы эти "гены долголетия" и продлевали человеку жизнь, но не заставляли бы его голодать или недоедать.