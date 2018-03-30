Ученые объяснили, почему опасно есть в кафе и ресторанах

Люди, которые чаще едят в кафе и ресторанах, больше подвержены воздействию вредных для организма химических веществ, чем те, кто готовит еду дома. К такому выводу пришли ученые из Университета Джорджа Вашингтона. Результаты их исследования опубликованы в журнале Environment International.По словам Ами Зоты, доцента кафедры здравоохранения окружающей среды и профессиональной медицины школы общественного здоровья Milken Institute при университете, исследование предполагает, что в еде, приготовленной не дома, может быть больше фталатов.Эти химические вещества представляют собой соли и эфиры фталевой кислоты и способствуют нарушению работы гормонов и появлению различных заболеваний.Зота и ее коллеги взяли за основу данные Национального исследования здоровья и питания населения, проведенного в США с 2005 по 2014 год. Более чем 10 тысяч участников просили вспомнить, где и что они ели в последние сутки. Более 60% сообщили, что ели не дома.После этого специалисты анализировали связи между тем, чем эти люди питались, и количеством фталатов в их организме. Выяснилось, что у людей, которые чаще обедали в кафе и ресторанах, чем дома, уровень этих веществ был выше почти на 35%.