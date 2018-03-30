Украинская армия несет потери: в штабе АТО сообщили плохие новости с Донбасса

В течение сегодняшнего дня пророссийские боевики, орудующие на Донбассе, вновь неоднократно нарушали так называемый “режим тишины”. По данным пресс-центра штаба АТО, незаконные вооруженные бандформирования шестнадцать раз открывали огонь по укреплениям украинской армии.На Донецком направлении враг бил по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Талаковка, Опытное, Верхнеторецкое, Богдановка, Водяное, Авдеевка, Новотроицкое и Павлополь.В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще трое защитников территориальной целостности Украины получили ранения.На Луганском направлении с начала суток условия перемирия со стороны боевиков соблюдались в полной мере, - добавили в пресс-центре штаба АТО.