В Харькове расстреляли из автомата группу людей, один погибший

В Харькове неизвестные расстреляли из автоматического оружия группу людей у одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб и один был ранен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

По информации правоохранителей, около 23 часов в отдел полиции Слободского района поступило сообщении о выстрелах на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау.

«Предварительной проверкой установлено, что 29 марта 2018 года в одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно 10 человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия. В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой — ноги. Также пулями поврежден автомобиль «Тойота». Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. В городе была срочно введена полицейская операция «Сирена»», — сказано в сообщении.

Два пострадавших мужчины в возрасте 32 и 38 лет были доставлены в городскую больницу, один из них умер. Информация о происшествии внесена в ЕРДР по статье «Умышленное убийство».

Ранее сообщалось, что в Харькове горел торговый центр.

Фото: пресс-служба полиции Харьковской области