В ходе весеннего призыва в войска будут направлены 128 тыс. новобранцев

В соответствии с Указом президента от 30 марта 2018 г. № 129 весной 2018 года будет призвано на военную службу и направлено для ее прохождения в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы 128 тыс. человек (на 10% меньше чем весной прошлого года (142 тыс.)), из них более 16,5 тыс. — получивших подготовку по военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России и среднего профессионального образования.

Снижение количества военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и увеличение в Вооруженных Силах доли военнослужащих по контракту синхронизировано с поставкой современных образцов вооружения и военной техники, а также строительством объектов инфраструктуры.

С осеннего призыва 2017 года на военную службу призываются юноши, вступившие в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Кроме того, представители этого движения включены в состав призывных комиссий, и большинство мероприятий военно-патриотической направленности на сборных пунктах будет проводиться с их участием.

Этой весной Минобороны России приступает к комплектованию еще четырех научных рот (осенью 2017 года было укомплектовано 12 научных рот, в которых проходили службу 709 человек).

Отбор в научные роты будет осуществляться путем персонального отбора в вузах и военных комиссариатах из числа наиболее талантливых призывников, склонных к научной работе.

Также продолжится комплектование и спортивных рот. Сейчас функционируют четыре спортивные роты, в которых проходят службу 380 человек.

С этого года в части категорий граждан, которые могут быть призваны на военную службу, приняты поправки на законодательном уровне. У многих молодых ребят состояние здоровья улучшилось, однако ранее законодательство не позволяло призывать их на военную службу. 29 декабря прошлого года Президентом Российской Федерации был подписан Федеральный закон № 444-ФЗ, в соответствии с которым эти граждане до достижения 27-летнего возраста могут после медицинского освидетельствования быть призванными на военную службу. Прогнозируется, что около 3 тыс. таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг, а после увольнения воспользоваться всеми правами и социальным гарантиями, которые им предоставляет законодательство Российской Федерации.

В целях более полного учета индивидуальных психологических особенностей новобранцев в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения в части, касающейся профессионального психологического отбора. Он стал обязательной составной частью как подготовки граждан к военной службе, так и призыва на военную службу, а его результаты будут учитываться призывными комиссиями при определении вида Вооруженных Сил, рода войск, в который гражданин будет направлен для прохождения военной службы.

Существует перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним, где призыв граждан на военную службу осуществляется один раз в год (весной или осенью). С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Служба по призыву» (подраздел «Особые условия призывных кампаний»).

Перед отправкой к месту службы все новобранцы будут переодеваться в повседневную форму одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для остальных видов и родов войск — защитного цвета. Военнослужащим, направляемым в Вооруженные Силы, будут выдаваться банковские и персональные электронные карты и несессер.

Новобранцы и увольняемые военнослужащие будут доставляться к местам прохождения военной службы или домой железнодорожным, автомобильным, авиационным или морским транспортом. В воинские части, дислоцированные в Камчатском крае и Сахалинской области, доставка призывников из других регионов будет осуществляться самолетами военно-транспортной и гражданской авиации, а также морским транспортом.

На весь путь следования новобранцы будут обеспечены рационами питания. На военных аэродромах развернуты специальные пункты, где созданы комфортные условия и предусмотрено трехразовое горячее питание, а также оборудованы спальные места, где в случае задержки рейса будут размещены команды призывников. При следовании воинскими эшелонами более трех суток предусмотрено питание призывников в вагонах-ресторанах.

На официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в действующие электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

В разделе «Призывникам» (подразделе «Памятка призывнику») молодые люди получат полезную информацию в виде пошаговой инструкции «От призывника до солдата», которая поможет им при призыве и прохождении военной службы.

Кроме того, в разделе «Служба по призыву» новобранцы и их родные смогут найти для себя нужную и актуальную информацию как по истории призыва, так и ответы на вопросы по тематике призыва, а также информацию об ответственности за уклонение от призыва.

С 15 мая 2018 г. в Главном организационно-мобилизационном управлении Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации начнет свою работу прямая телефонная линия по вопросам призыва граждан на военную службу по телефонам — 8(495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98. График работы вторник и четверг с 10 до 12 часов (время московское).