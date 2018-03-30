В Казахстане запретят майнинг криптовалют

Национальный банк Казахстана намерен запретить покупку и продажу криптовалюты за тенге, а также деятельность криптобирж и любые виды майнинга, заявил РИА «Новости» глава Нацбанка страны Данияр Акишев.

По его словам, в республике достаточно консервативно подходят к этому вопросу, поэтому и вводятся жёсткие ограничения.

Читайте по теме

Криптовалюту в России собираются узаконить в первой половине года

Среди главных проблем, связанных с криптовалютами, — защита прав потребителей услуг. «Мы минимизируем риски, связанные с национальным рынком, но наверняка ни у одного ЦБ нет полного функционала для администрирования этого рынка на трансграничном рынке, поэтому как минимум мы должны купировать этот риск через национальную валюту», — сказал чиновник.

Другие опасения казахстанских властей связаны с наличием высоких рисков для совершения незаконных действий, в частности ухода от налогообложения.

Яндекс.Дзенв Telegram

Законы, вступающие в силу в апреле

Песков рассказал о своих страхах

Минстрой получит обновлённые «дорожные карты» по решению проблем дольщиков до 15 апреля