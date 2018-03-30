В Казахстане запретят майнинг криптовалют

Национальный банк Казахстана намерен запретить покупку и продажу криптовалюты за тенге, а также деятельность криптобирж и любые виды майнинга, заявил РИА «Новости» глава Нацбанка страны Данияр Акишев.
По его словам, в республике достаточно консервативно подходят к этому вопросу, поэтому и вводятся жёсткие ограничения.
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Среди главных проблем, связанных с криптовалютами, — защита прав потребителей услуг. «Мы минимизируем риски, связанные с национальным рынком, но наверняка ни у одного ЦБ нет полного функционала для администрирования этого рынка на трансграничном рынке, поэтому как минимум мы должны купировать этот риск через национальную валюту», — сказал чиновник.
Другие опасения казахстанских властей связаны с наличием высоких рисков для совершения незаконных действий, в частности ухода от налогообложения.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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